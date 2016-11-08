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Josue: 'Takımda herkes hedefe odaklanmış durumda'

Galatasaraylı futbolcu Josue, "Bu sene bambaşka bir Galatasaray var. Herkes hedefe varmak için odaklanmış durumda. Herkesin saygı duyduğu bir takımız. Bu sezon bu şekilde devam edersek şampiyonluk için en büyük favoriyiz" dedi.

Josue: Takımda herkes hedefe odaklanmış durumda

08 Kasım 2016 10:43

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Josue, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Takıma rekabete hazırlıklı geldiğini dile getiren başarılı oyuncu, "Galatasaray kadrosu çok geniş ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. Bu durum benim için iyi diye düşünüyorum. Çünkü birçok şey öğrenebilirim burada. Bir baskı yaşamıyorum. Sadece çalışıp, görev bekliyorum" dedi.

"Topla buluşmayı seven bir oyuncuyum"
Bursaspor'da forvet arkası oynadığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Braga’da ise sağ kanatta oynadım. Ama sağda olsam da içeri giriyordum. Bu tarz bir oyunum vardı. Topla buluşmayı seven bir oyuncuyum. Bu yüzden forvet arkası daha uygun benim için" diye konuştu.

"Riekerink disiplinli bir hoca"
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in çok iyi bir hoca olduğuna dikkat çeken Portekizli oyuncu, "Oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor. Oyuncuları ile iç içe. Ama iş zamanı ciddi bir disiplini var. Zaten kendisi de o farkı hissettiriyor. Portekizli hocalarda çok rastlanmayan bir özellik olduğunu söylemeliyim" şeklinde konuştu.

"Bruma çok daha iyi yerlere gelecektir"
Galatasaray'ın bir diğer Portekizli yıldızı Bruma hakkında da açıklamalarda bulunan Josue, "Bruma’yı daha önceden tanıyordum. Portekiz’de potansiyel oluşturması beklenen bir oyuncuydu. Özellikle bu sezonla beraber kendisinden bekleneni vermeye başladı. Bence çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bambaşka bir Galatasaray var"
Takım olarak çok iyi potansiyele sahip olduklarının altını çizen başarılı oyuncu, "Bu sene bambaşka bir Galatasaray var. Takım içinde güzel bir uyum söz konusu. Herkes hedefe varmak için odaklanmış durumda. Herkesin saygı duyduğu bir takımız. Bu sezon bu şekilde devam edersek şampiyonluk için en büyük favoriyiz" dedi.

"İmkansız değil, başarabilirim"
Portekiz Milli Takımı hakkında da açıklamada bulunan Josue, Portekiz'in Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını hatırlatarak, oturmuş bir kadrosu olduğuna dikkat çekti. Milli takım kadrosuna girebilmesi için sürekli forma giymesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, bunun imkansız olmadığını ve başarabileceğini sözlerine ekledi.
 


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