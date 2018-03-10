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Judoda 2 altın

Fas'ın Agadir kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak sıkletlerinde altın madalyaya uzanarak birincilik kürsüsünde yer buldular.

Judoda 2 altın

10 Mart 2018 21:27

Fas’ın Agadir kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan erkek judoculardan 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya kazandı.

İlk turu bay geçen iki sporcudan 73 kiloda Bilal Çiloğlu ikinci maçında Faslı A. Ezzine karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı ipponla kazandı ve üçüncü turda İsviçreli N. Stump’la karşılaştı. Bu müsabakayı da ipponla geçen Çiloğlu, çeyrek finalde Alman A. Zingg’e karşı 1-0 geride götürdüğü mücadeleyi ipponla kazandı ve yarı finalde Faslı A. El Meziati’ye rakip oldu. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin altın skor bölümünde ippon yapan Çiloğlu adını finale yazdırdı. Rus M. Mogushkov ile altın madalya için karşılaşan Çiloğlu bitime bir saniye kala rakibine waza-ari üstünlüğü sağladı ve birincilik kürsüsüne çıktı.

81 kiloda Vedat Albayrak ise ikinci turda, İngiliz O. Livesey’i ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Rus K. Khalmurzaev’e son saniyelerde waza-ari üstünlüğü kuran Albayrak yarı finalde Porekizli A. Egutidze’yi waza-ari puanıyla yendi ve finalist oldu. Altın madalya için Belçikalı M. Casse ile mücadele eden Albayrak rakibini ipponla yendi ve altın madalyaya uzandı.  

 

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