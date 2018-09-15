İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Judoda bir gümüş, bir bronz madalya

Judoda bir gümüş, bir bronz madalya
Judoda bir gümüş, bir bronz madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da süren ve bugün ferdi müsabakaların son gününde erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir bronz madalyanın sahibi oldular.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası ferdi karşılaşmalarının son gününde tatamiye çıkan erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir bronz madalyanın sahibi oldular. Bu madalyalarla birlikte ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı; 2 gümüş, 4 bronz madalya ile tamamladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden şampiyonada Şişmanlar, madalya yolunda ilk turu bay geçti. İkinci maçında Litvanyalı, üçüncü turda Alman, çeyrek finalde Rus rakiplerini ipponla, yarı finalde Macar rakibini waza-ari ile yenerek finalist oldu. Altın madalya maçında Alman rakibine üstünlük kuramadı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalyaya ulaşırken; birinci turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Polonyalı, çeyrek finalde Fransız rakiplerine ippon üstünlüğü sağladı. Yarı finalde Macar rakibine waza-ari puanıyla geçilen Esir, bronz madalya müsabakasında Hollandalı Merkel Barkman'ı 30 saniyede ipponladı ve üçüncülük kürsüsünde ki yerini aldı. 

Şampiyonada yarın karma takımlar maçları ile Gençler Avrupa Judo Şampiyonası sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.