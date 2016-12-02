Antalya’da 30 Kasım Çarşamba günü başlayan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, üçüncü ve son gün müsabakalarıyla sona erdi. Kapanış gününde erkeklerde 100 ve +100 kilo, kadınlarda ise 78 ve +78 kiloda madalyalar dağıtıldı. Şampiyonanın son gününde dört sıkletin üçünde altın İstanbul’a, birinde ev sahibi Antalya’ya gitti. İstanbullu judocular, 14 sıkletin sekizinde altın madalya alarak madalya sıralamasında İstanbul’u zirveye taşıdı. Kadınlar 78 kiloda finalde Ankara judocusu Sıdıka Işık’ı yenen Çağrı Güzelsoy, sıkletinde peş peşe üçüncü defa Türkiye şampiyonu oldu. Kadınlar +78 kilo finalinde Rio 2016 Yaz Olimpiyatı Kayra Sayit, Kübra Kara’yı yenerek altın madalya aldı. Erkekler 100 kiloda Furkan Besdil ilk defa büyüklerde Türkiye şampiyonu olurken, çekişmeli geçen +100 kilo finalinde Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman’ı yenerek bu sıklette üçüncü, toplamda beşinci Büyükler Türkiye Şampiyonası altınını kazandı.

Heyecan kulüplerle devam edecek

Antalya’da judo şöleni hafta sonu da devam edecek. Kulüpleri karşı karşıya getirecek TJF Lig Müsabakalarında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediye, Trabzonspor gibi köklü kulüpler karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak Süper Lig maçlarında dünya judosunun yıldız isimleri de kulüpleri adına tatamiye çıkacak. Bu isimlerin arasında olimpiyat ve dünya şampiyonu Kosovalı Majlinda Kelmendi de var.

Büyükler Türkiye Şampiyonası sonuçlar

3. Gün

Kadınlar

78KG

1- Çağrı Güzelsoy (Antalya)

2- Sıdıka Işık (Ankara)

3- Gözde Çil (Bartın)

3- Kübra Aydoğdu (Konya)

+78KG

1- Kayra Sayit (İstanbul)

2- Kübra Kara (İstanbul)

3- Kübra Bayram (İzmir)

3- Sebile Akbulut (Antalya)

Erkekler

100KG

1- Furkan Besdil (İstanbul)

2- Ali Erdoğan (İstanbul)

3- Hasan Arıcı (Bursa)

3- Nazmi Bitkin (Tekirdağ)

+100KG

1- Feyyaz Yazıcı (İstanbul)

2- Semih Adıyaman (İstanbul)

3- Ali Söyler (Konya)

3- Kadir Bingöl (Antalya)

