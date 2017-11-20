Judonun devleri Ankara’ya geliyor

Geçen yıl hain bir terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov anısına düzenlenecek olan “Avrupa Kulüpler Şampiyonası - Golden League” için geri sayım başladı. İlk kez ülkemizde düzenlenecek olan bu büyük organizasyona Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa’nın en iyi kulüpleri davet edildi.

Ankara Spor Salonu’nda 25 Kasım’da yapılacak olan ve Avrupa’nın en elit 8’er takımının katılacağı şampiyonada, ülkemizi kadınlarda Galatasaray, erkeklerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü temsil edecek.

2014 yılından bu yana yapılan organizasyonda Galatasaray, kadınlarda Golden League’de katılım gösterirken, sarı-kırmızılı kulübün judocuları, 2014 Samara’da Avrupa’nın en büyüğü unvanını kazanırken, 2016 Grozny’de ise bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılacak takımlar ise şöyle:

Kadınlar: G.Saray, JCC Vienna Samurai (Avusturya), A.J. Limoges (Fransa), JCP Comboult (Fransa), Red Star CC (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya), Valencia CJ (İspanya), UJISK Slavija (Sırbistan)

Erkekler: İstanbul BBSK, SGS Judo (Fransa), Fighter (Gürcistan), New Stream (Rusya), S.C. Portugal (Portekiz), JC Akademik (Karadağ), Red Star (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya)