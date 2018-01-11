Julian Assange Ekvator vatandaşı oldu

2012 yılından beri Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nde yaşayan dışarı çıkamayan Julian Assange Ekvator vatandaşlığı'na müracaat etmişti.Ayrıca Ekvator'da yayınlanan El Universo gazetesi'de Assange'ın Ekvator vatandaşı olduğunu yazdı.

2010 yılında Julian Assange Stockholm'e geldiği zaman iki kadın Assange'ın kendilerine tecavüz etti diye polise suç duyurusu yapmışlardı.Julian Assange 2012 yılından beri yaşadığı Ekvator Büyükelçiliği'ni terketseydi İngiltere onu İsveç'e oradan da ABD'ye gönderilmek korkusuyla Ekvator Büyükelçiliği'ni terketmedi.

Şimdi Ekvator vatandaşı olduğu için sadece İngiltere'de yargılacak

Julian Assange ABD'ye ait gizli dosyaları basına sızdırmakla suçlanıyordu

