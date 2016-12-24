Fransa Ligi'nde Nice ve Monaco'nun gerisinde kalan, oynadığı futbolla da taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Paris Saint Germain, devre arasında takıma ilk takviyesini yaptı. Wolfsburg forması giyen Julian Draxler ile anlaşmaya varan Fransız ekibi, Wolfsburg'a 36 milyon Euro bonservis ücreti ve 6 milyon Euro bonus ödeyecek. Toplam 42 milyon Euro'ya mal olan transfer sonucunda Alman yıldız, 23 numaralı formayı giyecek. Thiago Silva, Cavani ve Di Maria gibi çok önemli yıldızları kadrosunda barındıran Paris Saint Germain, Draxler'le 4 yıllığına anlaştı.