Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim töreni için salona gelen bakanlar bakanlık personeli tarafından alkışlandı. Mehmet Müezzinoğlu, 10 ay gibi kısa bir süre de olsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ülkenin her insanına dokunan bir bakanlıkta onurlu bir görev yaptığı için şükrettiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapma gayreti içinde olduk. Rabbim inşallah hizmetlerimizin hesabını verebilmeyi bizlere nasip etsin. Özellikle 15 Temmuz gibi çok zor, hain bir darbe girişimi sonrası ülkemizin zorlukları ve yeniden istikrarlı, güvenli bir ortama dönmesi, yine iş hayatının çok olumsuz etkilendiği bir dönemde hızla artan bir işsizlik tablosuna karşı yoğun bir mücadeleyi yalnız bakanlık olarak değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımız ve hükümetimizin de destekleriyle istihdam seferberliği gibi yoğun bir çalışmayı yaptık. Ve yüzde 13’lere kadar çıkan bir işsizlik oranını çok hızlı bir şekilde 4-5 aylık bir dönemde 10,5’lara indirdik. Yıl sonu hedefimiz inşallah tek haneli rakamlar olacak ve o tek haneli rakamlara da aşağıya doğru, güçlü başarı imzalarını çok değerli bakanımız, ekibi ve hükümetimiz atacaktır, bundan hiç şüphem yok. Çünkü ülke tekrar istikrarlı, siyasi iradenin güçlü olduğu, istikrarın olduğu, güven duygusunun arttığı bir atmosferi yeniden yakaladı" ifadelerini kullandı.

"İnşallah hanım elinin değdiği her tablo daha güzel, daha zarif, daha şık olacaktır"

"Rabbim görev üstlenen değerli kardeşime güç kuvvet versin, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyen Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün diğer güzel bir tablosu sağımda ve solumda hükümetin iki bayan bakanı var. O da benim için, hükümetimiz için de AK Parti vizyonu için de önemli bir tablo. İnşallah hanım elinin değdiği her tablo daha güzel, daha zarif, daha şık olacaktır. Ben şimdiden bu anlamda da karar veren Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza da teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bu 10 aylık süre zarfında bakanlığın hep gündeminde hatta hükümetin gündeminde olan diğer bir konu da emeklilerin promosyon konusuydu. Onu da yıl sonu itibariyle AK Parti misyonuna yakışır bir şekilde tamamladık. Çalışma hayatında milli seferberlik projesiyle 81 ile bütün üst düzey bürokratlarımızın dağılmasıyla illerdeki il müdürlerimizin ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri ve onu da tabanla birlikte yönetilen bir bakanlık ve ortak aklı oluşturmaya çalışan bir anlayışla bir noktaya getirmeye gayret ettik. Bu anlamda da önümüzdeki süreç bugünden daha iyi olacaktır. Kamuda çalışan 200 bine yakın kamu çalışanları çerçeve toplu iş sözleşmesini de 15 gün önce tamamladık. İşçi kardeşlerimizin alın terini Rabbim bereketlendirsin. Burada emek verecek olan değerli bakanımızın şahsında tüm arkadaşlarımıza Rabbim önce akıl terlerini bereketlendirsin. Çünkü burası ciddi düzeyde akıl teri dökülmesi gereken masalar. Ülkemizin ve milletimizin yarınlarının bugünden daha huzurlu, güvenli ve başarılı geçmesini niyaz ediyorum. Değerli bakanımıza tekrar hayırlı olsun diyor, çalışmalarında daima bir ağabeysi olarak yanında olduğumu ifade ediyorum."

"İnşallah güvenlerine layık olacağız ve çok çalışacağız"

Görevi devralan Jülide Sarıeroğlu ise, "İnşallah önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten önemli bir dönemde, kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren, işçisi işvereni, memur kesimleriyle birlikte toplumumuzun tüm kesimleriyle direkt bağlantılı, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın yüksek bilincinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güvenlerine layık olacağız ve çok çalışacağız. Sayın Bakanımızdan böylesine bir görevi devralacak olmamdan dolayı da ayrı bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizlere siyasi birikimi ve tecrübesiyle her zaman ağabeylik yapmıştı. İnşallah ben önümüzdeki yoğun gündemde, zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum, yanımda olacaklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

"Tek hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın arkamızda hayır dualarıyla bizlerden bahsettiği bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olacak"

Kurumsal geçmişi güçlü olan, kurumsal geleneği oturmuş bir bakanlık olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "Bu anlamda bugüne kadarki sendikal gelenekten gelen bir bakan olarak görev yapacağım. Birçok çalışma arkadaşımızı tanıyorum, birlikte çok mesaimiz oldu, geçmişte yaptığımız ortak güzel çalışmaları inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Gündemimiz çok yoğun, çok çalışmamız gerekiyor. Partimiz iktidarda olduğu 15 yıldan itibaren gerçekten sosyal alanlarda, çalışma hayatı konularında reform niteliğinde düzenlemelere imza attı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu reformlarımızı güçlü şekilde, kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin, 80 milyon vatandaşımızın mutluluğu bizim için öncelikli olacak. Özellikle geçmiş dönemde de çok başarılı bakanlarımız oldu, bu anlamda inşallah onların da tecrübelerinden faydalanacağız ama 26 sene sonra tekrar bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette hem kadın hareketinde, sendikacılık hareketinde kadınların karar alma mekanizmasında, yönetim mekanizmalarında daha çok sayıda yer alması için bugüne kadar çok büyük çabalar sarf ettik. Bir kadın bakan olarak örnek olacak, bizden sonra siyasi hayata girmek isteyen kadınlarımıza inşallah rol model olabileceğimiz hayırlı işleri yapmak istiyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Makamlar, mevkiler geçici bunun çok bilincinde olan bir insanım. Tek hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın arkamızda hayır dualarıyla bizlerden bahsettiği bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olacak. Bakanlığımızın kültüründe olan istişareyi, sosyal diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak aklı bulmak konusunda da her zaman çaba içerisinde olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum. Sosyal paydaşlarımızla da uyumlu bir çalışma içinde olacağız. Ülkemizin inşallah geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde öncelikli olarak 180 günlük bir eylem planımız olacak. Sayın Bakanımızın 10 aylık kısa bir sürede başlatmış olduğu çok yoğun ve çok önemli çalışmalar var. İnşallah onları da başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba sarf edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki bakan birbirine çiçek takdim etti. Devir teslim törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. İki kadın bakanın arasına giren Müezzinoğlu, "Benim bir dilek tutmam lazım" diye espri yaptı.

Goncagül Özcan - Ömer Çetin