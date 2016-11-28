LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho, Android 7.0 Nougat özelliğine sahip LG V20'nin 2016 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Cho, LG V10’dan sonra çok daha gelişmiş multimedya özelliklerine sahip LG V20'nin teknoloji severlerin beğenisine sunulacağını ve yeni amiral gemisi akıllı telefonu Android 7.0 Nougat kullanacak ilk cihaz olacağını belirtti. Cho, çok daha sürükleyici oyun deneyimi yaşatmak amacıyla 'Vulkan' destekli grafiklerin yanında, 'Doze' sayesinde çok daha iyi pil performansı sunulmasının Nougat’ın önde gelen özellikleri arasında olduğunun belirterek "LG V20, yazılı mesajlara çok daha hızlı cevap verebilme veya hatırlatma ara yüzü ile görev güncellemelerini kolayca gerçekleştirebilmeyi sağlayan 'Direct Reply' ile kullanıcıların akıllı telefon deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"LG ve Google çok yakın işbirliği"

LG’nin Android 1.5 Cupcake tabanlı ilk Android telefonunun 2009’da satışa sunulmasından bu yana LG ve Google çok yakın işbirliği içinde olduğunu bildiren Cho şu şekilde konuştu: "2012’de Android 4.2 Jelly Bean ile piyasaya sürülen Nexus 4 ile başlayan Nexus akıllı telefon serisindeki işbirlikleri, ardından 2013’te Android 4.4 KitKat işletim sistemine sahip Nexus 5 ve 2015’te Android 6.0 Marshmallow’a sahip Nexus 5X’te de devam etti. LG ve Google’un bu yakın çalışması, hücresel tabanlı bağlanabilirliğe sahip dünyanın ilk ve tek Android Wear akıllı saati olan ‘LG Watch Urbane 2nd Edition’ gibi akıllı giyilebilir cihazlarda da sürdü. LG V20, önceki versiyonun üst düzey teknolojisini geliştirerek kullanıcılara farklı bir mobil deneyim sunmasının yanında, premium telefonlar için yepyeni standartları da beraberinde getiriyor”.