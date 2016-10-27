Teknik Direktör Jurcic, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a karşı UEFA Avrupa Kupası'nda oynadığını ifade eden Jurcic, ”Galatasaray’ın nasıl bir takım olduğunu anlatmama gerek yok, herkesin bildiği bir takım. Özellikle maçın ilk 25 dakikası etkili ve baskılı oynayan bir takım. İlk 26 dakikayı sorunsuz atlatmak bizim için önemli. Maça iyi konsantre olmalıyız. Bireysel olarak maçı çözebilecek oyunculara sahipler. Benim için en önemlisi oyuncularımın sahada ellerinden geleni yapmaları olacak. Kendi yarı sahamızda sert ve yakından oynayacağız. Taraftarımızın gücünü ve desteğini alarak bu maçta puan ve puanlar almak istiyoruz” diye konuştu.

Ramos: “Galatasaray’a odaklandık"

Adanaspor’un Brezilyalı savunmacısı Mauricio Ramos ise hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına odaklandıklarını ifade ederek, ”Diğer maçlar gibi bu da çok önemli bir maç. Takımımız bu maça odaklanmış durumda. Taraftarlarımızın yardımıyla bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızdan eminim. Bizim çok kaliteli oyuncularımız var hem hücumda hem orta sahada. Dolayısıyla onlar da ellerinden geleni yapacaklardır. Ama biz tabi ki takımımız için her şeyimizi sahaya koyacağız" şeklinde konuştu.