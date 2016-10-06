Turuncu-beyazlıların Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdüklerini, özellikle son 3 günde daha fazla idman yapacaklarını belirtti. Oyuncuların fiziksel özelliklerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Jurcic, “Bu, teknik ve taktik çalışmaların yanında, fiziksel çalışmaların kombinasyonu diyebiliriz. Özellikle evde oynadığımız maçlara 'galibiyet' parolasıyla gidiyoruz. Öyle hazırlanacağız. Önemli olan şu iyi oyun oynuyoruz ama daha da önemlisi puana çevirmeliyiz artık bu oyunumuzu" dedi.

Oyuncularının, kendilerini istenileni yavaş yavaş çok iyi şekilde sahaya yansıtmaya başladığını ifade eden Jurcic, "Çok iyi pozisyonlara giriyoruz. Sahada da çok iyi organize görünüyoruz ama henüz skora yansıtamadık. Zamanla bu da olacaktır” şeklinde konuştu.

Nuri Pir