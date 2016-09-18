Adanaspor’un teknik direktörü Krunoslav Jurcic, 1-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçı sonrası, mücadeleyi değerlendirdi. Osmanlıspor’un bireysel yetenekleriyle maçı kazandığını belirten Jurcic, “Kime karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kontra atakta çok tehlikeli olan bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Kendi yarı sahasında topu kazanıp hemen kontra atağa çıkarken çok tehlikeli bir takım. Bu yüzden blok halinde oynadık. Taktiksel anlamda Osmanlıspor’u bu şekilde yenmeye çalıştık. Maalesef kısa süreli konsantrasyon kaybı gole sebep oldu. Osmanlıspor’un bireysel kalitesi yüksek olan bir oyuncu, kendi bireysel çabasıyla gole kadar gitti. Bunun sonucunda da maalesef mağlup olduk. Bundan sonra taktiksel bir değişiklikle skoru kendi lehimize çevirmeye çalıştık. Bazı şanslarımız oldu ama maalesef beraberliği elde edemedik. Şimdi bu maç bitti. Bu maçtan kurtulmamız lazım bir an önce. Bütün konsantrasyonumuzu Alanyaspor maçına çevirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Cem Geçim - Uğur Kan Yüksek