Juventus Manchester United şifresiz CANLI İZLE | Juve, ManU canlı skor kaç kaç?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tüm hızıyla devam ederken H Grubu dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ronaldo'lu İtalyan devi Juventus sahasında İngiliz devi Pogba'lı Manchester United'ı konuk ediyor. Ronaldo'nun eski takımına karşı gösterceği performnas futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında. 23 Ekim'de oynanan ilk karşılaşmada Juventus, Dybala'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran ekip olmuştu. Dev mücadele öncesi Juventus maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemenin hesaplarını yaparken Manchester United ise İtalya'dan puan ya da puanlarla dönerek grupta mücadeleden kopmamanın hesapları içerisinde. Mücadele öncesi Juventus Manchester United şifreisiz canlı izle ve Juve, ManU canlı skor kaç kaç gibi soruların cevabını haberimizde olacak. İşte tüm detaylar...

JUVENTUS MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Juventus ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma bu gece saat 23:00'da başlayacak ve beİN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

JUVENTUS: Wojciech Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly, Lindelöf, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Alexis Sanchez, Martial, Rashford

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI

23:00 Benfica - Ajax

23:00 Bayern Münih - AEK

23:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk

23:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

20:55 CSKA Moskova - Roma

23:00 Viktoria Plzen - Real Madrid

20:55 Valencia - Young Boys