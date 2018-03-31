Juventus Milan canlı izle, Juventus Milan canlı skor

Juventus Milan maçı canlı anlatımı haberimizde. İtalya Serie A'nın 30. haftasında Hakan Çalhonoğlu'lu Milan, lider Juventus'a konuk oluyor. Milan bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Juventus, 75 puanla lider durumda bulunurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki Juventus Milan maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Juventus-Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus kendi taraftarı karşısında Milan'ı konuk edecek. 31 Mart Cumartesi TSİ 21.45'te Allianz'da oynanacak Juventus-Milan maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.