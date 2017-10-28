Juventus, Milan’ı 2-0 mağlup etti

Serie A’nın 11. haftasında Milan, San Siro’da ligin güçlü ekiplerinden Juventus ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Juventus, Gonzalo Higuain’in 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, Huguain’in 63. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-0 sona erdi. Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 başladığı mücadelenin 77. dakikasında yerini Andre Silva’ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alan Juventus, puanını 28’e çıkarırken, Milan 16 puanda kaldı.
Oğuzhan Ort