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Juventus, Milan’ı 2-0 mağlup etti

Juventus, Serie A’nın 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Milan’ı 2-0 mağlup etti. Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 77 dakika forma giydi.

Juventus, Milanı 2-0 mağlup etti

28 Ekim 2017 21:05

Serie A’nın 11. haftasında Milan, San Siro’da ligin güçlü ekiplerinden Juventus ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Juventus, Gonzalo Higuain’in 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, Huguain’in 63. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-0 sona erdi. Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 başladığı mücadelenin 77. dakikasında yerini Andre Silva’ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alan Juventus, puanını 28’e çıkarırken, Milan 16 puanda kaldı. 

Oğuzhan Ort
 

 

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