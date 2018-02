Juventus Tottenham maçını hangi kanal canlı veriyor? Juventus Tottenham canlı izle

Juventus ile Tottenham, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecekler. Daha önce aralarında oynadıkları tek hazırlık maçını Juventus 2-1 kazanmıştı.Tottenham ise UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu Real Madrid'in önünde 16 puanla lider tamamladı. Juventus ise D Grubu'nda Barcelona'nın 3 puan gerisinde kalarak 11 puanla 2. sıradan tur atladı. Peki Juventus Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Juventus - Tottenham maç sonuçları

JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI:

22/01/18 İTA Juventus 1 - 0 Genoa (1 - 0)

27/01/18 İTA Chievo 0 - 2 Juventus (0 - 0)

30/01/18 İTK Atalanta 0 - 1 Juventus (0 - 1)

04/02/18 İTA Juventus 7 - 0 Sassuolo (4 - 0)

09/02/18 İTA Fiorentina 0 - 2 Juventus (0 - 0)

TOTTENHAM'IN SON 5 MAÇI:

27/01/18 FAK Newport 1 - 1 Tottenham (1 - 0)

31/01/18 İNP Tottenham 2 - 0 Man United (2 - 0)

04/02/18 İNP Liverpool 2 - 2 Tottenham (1 - 0)

07/02/18 FAK Tottenham 2 - 0 Newport (2 - 0)

10/02/18 İNP Tottenham 1 - 0 Arsenal (0 - 0)

Juventus Tottenham maçı ne zaman saat kaçta?

Juventus Tottenham maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Saat 22:45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca Bu mücadeleyi öcanlı skor olarak bu haberimiz üzerinden de takip edebileceksiniz.

Juventus Tottenham Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.