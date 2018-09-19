İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Juventus Valencia - maçı kaç kaç?| Juventus Valencia şifresiz CANLI İZLE Bein Sports

Juventus Valencia - maçı kaç kaç?| Juventus Valencia şifresiz CANLI İZLE Bein Sports
Juventus Valencia - maçı kaç kaç?| Juventus Valencia şifresiz CANLI İZLE Bein Sports

Juventus Valencia - maçı kaç kaç? Juventus Valencia maçı Canlı şifresiz veren kanallar... Peki, Juventus Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Juventus Valencia şifresiz canlı İZLE. Futbolseverler heyecan içerisinde bu maçı bekliyor. Büyük gün geldi çattı! Ronaldolu Juventus Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Sezona iyi başlayan Juventus, 4'te 4 yaptı. Başarılı kulüp bu akşam Valencia'yı devirmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Juventus Valencia şifresiz canlı İZLE Bein Sports| Juventus Valencia maçı kaç kaç? Juventus Valencia maçı şifresiz canlı izlemek için bizim haberimizi takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Peki, Juventus Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bu gece bir tarafta sezona adeta fırtına gibi başlayan Ronaldolu Juventus, bir tarafta şampiyonluk hedefini sürdüren Valencia. Bu iki takımdan biri bugün galip gelecek. Peki, Valencia - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Juventus Valencia maçını şifresiz canlı izlemek için tıklayınız

Valencia - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları da fanatik.com.tr'de olacak...

Valencia - Juventus muhtemel 11'ler...

Valencia: Neto, Piccini, Paulista, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Wass, Cheryshev, Moreno, Gameiro

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic

İtalya Serie A'ya fırtına gibi başlayan Juventus çıktığı 4 maçın tümünü kazandı. 12 puan toplayan Juve ligde zirvede bulunuyor. Valencia Juventus'un aksine La Liga'ya çok kötü başladı. 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Valencia 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.