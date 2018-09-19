Juventus Valencia - maçı kaç kaç?| Juventus Valencia şifresiz CANLI İZLE Bein Sports

Juventus Valencia şifresiz canlı İZLE Bein Sports| Juventus Valencia maçı kaç kaç? Juventus Valencia maçı şifresiz canlı izlemek için bizim haberimizi takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Peki, Juventus Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bu gece bir tarafta sezona adeta fırtına gibi başlayan Ronaldolu Juventus, bir tarafta şampiyonluk hedefini sürdüren Valencia. Bu iki takımdan biri bugün galip gelecek. Peki, Valencia - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Valencia - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları da fanatik.com.tr'de olacak...

Valencia - Juventus muhtemel 11'ler...

Valencia: Neto, Piccini, Paulista, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Wass, Cheryshev, Moreno, Gameiro

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic

İtalya Serie A'ya fırtına gibi başlayan Juventus çıktığı 4 maçın tümünü kazandı. 12 puan toplayan Juve ligde zirvede bulunuyor. Valencia Juventus'un aksine La Liga'ya çok kötü başladı. 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Valencia 3 puanla 17. sırada bulunuyor.