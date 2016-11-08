Ölümünden önce vasiyetiyle organları bağışlanan ve 6 kişiye can olan anne adına kardeşine plaket verildi. Acılı teyze ise otobüs sürücüsü hakkında halen bir işlem yapılmamış olmasına isyan etti. 24 gün önce 8 aylık hamile 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç canı tatlı istediği için akşam saatlerinde Setbaşı Caddesi üzerindeki bir tatlıcıya gitmek istedi. Cadde üzerindeki yaya geçidinden geçtiği sırada genç kadına S.K. idaresindeki 16 YT 157 plakalı belediye otobüsü çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Tuğba Dilmeç'in 8 aylık bebeği sezaryenle karnından alınırken beyin ölümü gerçekleşti. Dilmeç'in 6 yıl önce ablasıyla birlikte organlarını bağışlaması üzerine 6 organı operasyonla alınıp başka hastalara nakledildi.

Annesinin ölümünün ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dünyaya gelen Kaan bebek, yoğun bakımdan bir türlü çıkamadı. Ailenin sosyal medyada başlattığı süt kampanyasının ardından Kaan bebek için bir anne gönüllü olarak süt annesi oldu.

Anne adına teyzeye plaket

Organ Bağışı haftası sebebiyle Kardeşi Tuğba Dilmeç’e verilen plaketi almaya giden abla Ebru Dalkır kürsüye çıkıp herkesin gözü önünde bir kez daha kardeşine çarpan otobüs sürücüsüne her hangi bir işlem yapılmadığını hatırlatıp adalet istedi. Bebeklerinin 24 gündür yoğun bakımda yattığını belirten abla Dalkır,”Bebeğimizi bugün itibariyle servise alıyorlar çünkü yoğun bakımda yapılacak hiçbir şey kalmadı. Serebral Palsi teşhisi koydular bebeğimize. Kaan sadece 30 günlük, bundan sonraki hayatının ne kadar zor olacağını tahmin etmek bile mümkün değil. Sadece zeka ile ilgili sorunlar değil iskelet kas sistemi ile ilgili de sorunlar yaşayacak. Ben bugün sayın Valimiz de buradayken iki kez ölümlü kazaya sebep olmuş belediye şoförünün bir gün bile sıcak yatağından ayrılmamış olmasını bir gün bile tutuklanmamış olmasını anlayamıyorum. Ben bunu düşünmekten gece uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Benim kardeşimin canının kıymeti yoksa, Kaan bebek özürlü yaşayacaksa bile benim kardeşimin can olduğu 6 kişinin hatırına adalet istiyorum" dedi.

Bunun üzerine Bursa Valisi İzzettin Küçük, abla Dalkır'a "Valilik olarak bu konunun takipçisi olacağız. En kısa sürede de bu konuyla ilgili size bilgi vereceğiz" dedi. Abla Ebru Dalkır daha sonra Vali Küçük’ün kardeşi Tuğba Dilmeç adına taktim ettiği ettiği ödülü aldı.

Serebral Palsi nedir?

Serebral Palsi (beyin felci), bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Serebral palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte, kaslardaki ya da sinirlerdeki bir problemden kaynaklanmaz. Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan anormalliklerden kaynaklanır. Serebral palsi görülen çocukların çoğunluğu bu bozuklukla doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir.

Serebral Palsinin Belirtileri (Semptomları) nelerdir?

Serebral palsinin (SP) ilk belirtileri genellikle çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar. En yaygın olanları istemli hareketler sırasında kas koordinasyonu eksikliği (ataksi); kaslarda katılık ya da sıkılık ve abartılı refleksler (spastisite); tek ayağını ya da bacağını sürüyerek yürüme; ayak uçlarında yürüme, eğilerek yürüme ya da makaslayarak yürüme; aşırı katı ya da aşırı gevşek kas tonusudur.

Çocukların küçük bir bölümünde serebral palsi, yaşamın ilk birkaç ayında ya da yılında meydana gelen beyin hasarı, bakteriyel menenjit veya viral ensefalit gibi beyin infeksiyonları ya da trafik kazası, düşme gibi sebeplere bağlı kafa yaralanmaları sonucu ortaya çıkar.

Yakup Vardar