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Kaan Terzioğlu: İki takımımıza da başarılar diliyoruz

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Atiker Konyaspor’a başarılar diledi.

Kaan Terzioğlu: İki takımımıza da başarılar diliyoruz

05 Ağustos 2017 13:35

Turkcell’in isim sponsorluğundaki Turkcell Super Kupa’da şampiyon yarın Samsun’da belli olacak. Beşiktaş ve Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Turkcell olarak, yıllardır Türk sporunun gelişmesine katkı sunuyoruz. Bu anlamda sporla ilk işbirliğimiz futbol A Milli Takımımızla başladı. 2002’den bu yana Türk futbolunun gelişmesi için omuz omuza çalıştık. A Milli Takım ana sponsorluğumuzun yanı sıra Türk futboluna değer katmak için hafızalarda kalan Süper Lig isim sponsorluğu, Anadolu takımlarına forma desteği, Süper Lig iletişim ve Teknoloji birlikteliği ve Kulüpler Birliği Vakfı’na da ana sponsorluğu hayata geçirdik. Adımızı vermekten onur duyduğumuz Turkcell Süper Kupa da verdiğimiz desteklerin en özellerinden biri. Futbolumuzun önemli değerlerinden biri olan bu kupayı müzesine götürmek için bugün Samsun’da mücadele edecek her iki takımıza da başarılar diliyoruz. İlk göz ağrımız Türk futbolunun daha da gelişmesi için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Kaan Terzioğlu, turkcell


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