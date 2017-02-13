Turkcell, Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda önemli bir adım atarak 'güvenli dijital imza'yı hayata geçirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, teknolojik altyapısını kullanarak hazır hale getirdiği ve tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı planladığı uygulamayla evrak işleri bundan böyle hem daha güvenli hem de hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabileceğini belirtirken, öncelikle kendi bayilerinde pilot uygulamasını başlattığı 'güvenli dijital imza' ile tüm evrakların dijitalleşmesi ve bu şekilde arşivlenmesi planlandığı kaydedildi.

Şirket, 'güvenli dijital imza'yla kâğıt tüketiminin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacağını; uygulamanın diğer sektörlerde de yaygınlaşması durumunda ülke ekonomisine yılda yaklaşık 300 milyon TL'nin üzerinde katkıda bulunulacağını vurguladı. Turkcell’in tek başına yıllık katkısı ise yaklaşık 40 milyon TL olurken; tek bayi ile pilot olarak başladığı 'güvenli dijital imza' sistemini Nisan ayı ortasında Türkiye’deki tüm Turkcell İletişim Merkezleri (TİM) ve bin 30 bayisini de dahil ederek yaygınlaştırmayı planlıyor. İşlemler sırasında kimlik ve imzanın Turkcell elektronik arşiv sistemine kaydedildiği uygulamayla, çalıntı ya da taklit kimlik ile açılan hat problemlerinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bir başkası adına hat alarak, bu hatlar ile suç teşkil eden faaliyetlerde bulunması riskinin de önlenmesi planlanıyor. Bu uygulamanın, suiistimallerin ve mağduriyetlerin engellenmesine hizmet edeceğine ve ülke güvenliğine de katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.

"Güvenli dijital imza sektörün ve Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir adım"

Bu yeni uygulamayla Türkiye’de ilk ve öncü olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Sahip olduğumuz teknolojiyle A’dan Z’ye müşterilerimizin hayatına dokunduğumuz her noktada, onları memnun etmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Yine öncü bir girişimde bulunarak pilot uygulamasını başlattığımız 'güvenli dijital imza' sistemimizle müşterilerimiz daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde evrak işlemlerini tamamlarken, büyük bir kâğıt israfının da önüne geçmiş olacağız. Amacımız başlattığımız bu uygulamanın bankacılık ve sigorta başta olmak üzere tüm sektörlere yayılmasını sağlamak. Böylece ülke ekonomisine Turkcell olarak sadece bizim sağladığımız yıllık yaklaşık 40 milyon TL’lik katkı, diğer sektörlerin de dâhil olmasıyla yılda yaklaşık 300 milyon TL’ye ulaşacak. Bu muazzam katkının göz önünde bulundurularak hem bizim sektörümüzde hem de diğer sektörlerde yaygınlaştırılmasını ve teşvik edilmesini ümit ediyoruz. İşlem sürelerini yüzde 20 ile yüzde 40 arasında azaltarak hepimizin zamandan da tasarruf etmesine imkan verecek güvenli dijital imza uygulamasının dijitalleşme adına ülkemiz için çok değerli bir uygulama olduğunu düşünüyorum".

Hattıyla ilgili işlem yapmak isteyen ve Turkcell’e başvuran müşterilerin işlemi tablet üzerinde tamamlanıp sistemsel kontrolleri gerçekleştiriliyor. Satış temsilcisi, hat sahibinden kimliğini alıp fotoğrafını çekiyor. Daha sonra MERNİS sorgusuyla kimliğin güncelliği ve doğruluğu kontrol edilip kimlik üzerindeki abone fotoğrafı da sisteme kaydediliyor. Bu şekilde çalıntı veya taklit kimlikle aktif hale getirilen hat problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sözleşme tablet üzerinde açılıyor ve müşteriden kontrol etmesi, ardından imzalaması isteniyor. Müşterinin imzası dijital olarak kilitlenerek, sözleşme ile birlikte güvenli şekilde kaydediliyor. Aynı zamanda bu işlemle birlikte imzanın hız, ivme ve basınç değerleri, zaman damgası, konum bilgileri de kayıt altına alınıyor. İmza sözleşmeye entegre, kopyalanamaz ve başka yerde kullanılamaz şekilde, kimlikle birlikte bir bütün olarak saklanıyor. İmzalanan dokümanın bir kopyası talep edilirse müşteriye e-posta olarak da gönderilebiliyor. E-posta kullanmayan müşteriler ise yazılı kopyayı bayilerden alabiliyor.