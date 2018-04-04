Kaan Terzioğlu: 'Yapay zeka ve dijitalleşme yarının konusu değil, bugünün konusu'

Turkcell tarafından düzenlenen Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Zirvede gelecek yerine teknolojinin şu anı, bugünü ele alınıyor. Zirve gün boyunca 30'dan fazla oturuma ev sahipliği yapılacağı kaydedilirken, katılımcılar yerli ve yabancı 100'e yakın fikir önderini dinleme fırsatına sahip olacak. Ana temasının 'İnsan için teknoloji' ve 'Türkiye yapar' olduğu zirvede ayrıca yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular; uzman konuşmacı ve bilim adamları tarafından ele alınacak.

Zirve hakkında bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ''Zirvenin 9'uncusunu yapıyoruz. 2 gün sürecek. 10 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Bu zirvenin en güzel ve en güçlü yanlarında bir tanesi; kamudaki en önemli karar vericileri, özel sektördeki en önemli yatırımcıları, teknolojinin tüketicilerini ve dünyadaki uzmanları buluşturan, deneyimlerini anlatmalarını ve paylaşmalarını sağlayan ve bugün ne yapabilirizi sorgulayan, şimdi neyimiz var ve neyimiz olmalıyı sorgulayan platform olması. Katılımdan dolayı çok memnunum'' dedi.

''Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutmamız ve işlememiz lazım''

Yapay zeka ve dijitalleşme yarının konusu değil, bugünün konusu olduğunun altını çizen Terzioğlu, ''Bugün, şimdi; kişi olarak, ülke olarak yapay zekayı kullanmıyorsanız. IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileriyle alakalı bir yatırım planınız yoksa, sanal gerçekliği ve güçlendirilmiş gerçekliği sağlıkta ve eğitimde hala hazırda kullanmıyorsanız rekabet gücünüz elinizden gidiyor. Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutmamız, işlememiz, dijital servisler haline döndürmemiz, onun suni zekasından güçlendirilmiş gerçekliğe kadar bir şekilde muhakkak ekonomiye kazandırmamız lazım'' şeklinde konuştu.

''Çocukların erken yaşta, onların yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmaları önemli risk''

Dijital Zeka ismiyle bir program başlattıklarının haberini veren Terzioğlu, ''Çocuklarımızın dijital ortamda ve internette kontrolsüz olarak buluşmaları, erken yaşta, onların yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmaları önemli risk. İnternet müthiş bir fayda kaynağı da olabilir. Ama kontrolsüz şekilde ve doğru eğitim olmadan çocuklarınıza ulaşırsa zarar da verebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve DQ Institute beraber yeni bir çalışma başlatıyoruz. Türkiye'nin Dijital Eğitim Platformu ile çocukların internetle doğru buluşmalarını sağlamaya çalışacağız. Eğer bunu yapmazsak maalesef çocuklarımız, kendilerine verdikleri zararın geri döndürülemez olduğunun farkında olmayabilirler. Başkalarına verdikleri zararın geri döndürülemez olduğunun farkında olmayabilirler. İlave canları varmış zannederler. Bunları erken yaşta öğretmemiz lazım. Şansa bırakmamız lazım. Şimdi buna başlama zamanı" diye konuştu.

"Veriye daya pazarlama planı ön plan çıkıyor"

Teknolojini değiştirmediği sektörün olmadığını ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, ''Her sektör kendi tarafında baktığı zaman nerelerde verimlilik sağlayabilir? Yarına baktığımız zaman bugün, şimdi ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım ve aksiyona geçmemiz lazım. Olay sadece gelecekle ilgili değil. Gelecek çoktan geldi. Bu konular çok uzun zamandan beri konuşuyor. Kendi sektörlerimizde en iyi fikir önderleriyle birlikte görüş alışverişinde bulunup hazırlıklı olmak lazım. Pazarlama da bunlardan bir tanesi. Çok farklı fonksiyonlar, farklı etkileşim içerisinde. Veriye daya pazarlama planı ön plan çıkıyor. Bireysel mikrosegmentler ön plana çıkıyor. Müşterilerin bilgilerine de saygı duyarak, onları kesinlikle rahatsız etmeyerek ve onlara katma değer servisleri üretmemiz gerekiyor. Türkiye yapar diyoruz. İnsan için teknoloji diyoruz'' şeklinde konuştu.

Turkcell Satıştan Sorumlu Gene Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise şöyle konuştu: ''Yapay zekayı kullanabilmek için çok zor veri madenciliğine ihtiyaç vardır. Burada bizim işlediğimiz önemli bir şey var ki; Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Bu nedenle madencilik gelişsin. Yoksa yurtdışındaki unsurlara kendi bilgilerimize işletirsek o zaman bunda hiçbir fayda sağlayamayız. Veri, dünyanın en değerli unsudur ve bunu korumamız lazım. Bunu korurken de güvenliğini de sağlamamız lazım. Siber suçlar artık zirve yapmış durumda. Zaman zaman yurtdışında görüyoruz; neredeyse başkanlı seçimine etkiler hale gelmiş durumda. Bizim, burada ortaya değerimizi ülke içinde tutmamız ve ülkenin veri merkezinde verileri tutmamız gerekiyor. Artık 5G hayatımıza giriyor. 2019'da geniş anlamda dünyada uygulanmaya başlanacak. Biz de bunu ilk uygulayan operatörlerden olacağız. 5G müthiş bir fayda sağlayacak. O kadar çok nesne internete bağlanacak ki onlardan o kadar çok veri gelecek ki; bizim bu verileri çok iyi işlememiz gerekiyor. Yapay zeka, sanal gerçeklik ve attırılmış gerçeklik. Bunların hepsi çok ince konular. Bunların üstüne imkan sağlayan bir teknoloji. Fiber teknolojiler 5G'nin yeteri derecede olması için önemli. Fiber yatırımları arttırmak da önemli''.

Adem Gürer - Rıfat Fırat