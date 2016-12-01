Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, kamu ihalelerinde teklifler ve ödemelerin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirileceğinin ilan edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Terzioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yapmış olduğu açıklama bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Sayın Başbakanımızın müjdesini verdiği bu gelişmeyle, 26 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve dünyanın en hızlı 4.5G altyapısını kurmamızın yolunu açan yetkilendirme ihalesi kapsamında taahhüt ettiğimiz bedelin Türk Lirası üzerinden hesaplanarak ödenmesi imkanı tanındı. Bunun yanında Kamu İhale Kurumu’nun 'Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' başta olmak üzere bir dizi düzenleyici hüküm üzerinde yapılan değişikliğe göre, ilgili kamu ihalelerinde teklifler ve ödemelerin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirileceği ilan edildi.

Son birkaç yıldır, başta savunma sanayiinde imza attığımız “millileşme” sürecinin ülkemize ne denli büyük faydalar sağladığını hep birlikte müşahede ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde yaşadığımız gelişmeler ve arkasından maruz kaldığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, her alanda “millileşme”nin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koydu.

Hiç şüphesiz, yüzüncü yılına yürüyen güçlü Türkiye’nin en önemli can damarlarından birisi de dış müdahalelere karşı dirençli bir “milli ekonomi sistemi” kurmasıdır. Devletimizin almış olduğu yeni kararlarla özel sektöre bu noktada yol gösterici bir adım atmış olduğuna inanıyor, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarımızı arz ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte biz özel sektör temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’nin Turkcell’i olarak biz, ülke menfaatlerine hizmet eden her hamleye var gücümüzle destek olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ilan ediyoruz. Her zaman daha çok çalışmaya ve daha büyük sorumluluklar almaya talibiz. Çünkü ülkemizin daima en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz".