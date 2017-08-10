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Kaan Terzioğlu'ndan Yasmani Copello'ya tebrik mesajı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli yarışlarında gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello için tebrik mesajı yayınladı.

Kaan Terzioğlundan Yasmani Copelloya tebrik mesajı

10 Ağustos 2017 08:17

Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turkcell olarak Türkiye Atletizm Federasyonu ile yaptığımız işbirliğinin getirdiği başarıları izlemek, bize tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Atletizmde hem altyapı seviyesinde hem de en üst kademede ülkemiz adına elde edilen dereceler bize gurur veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde 2020 hedefiyle, Türk sporunun gelişmesi için verdiğimiz destek bizler için çok önemli. Sporcumuzun, bu destek sayesinde dünyanın en önemli atletizm organizasyonunda bayrağımızı göndere çektirmesinin onurunu yaşıyoruz. Sporcumuza ileri ki spor hayatında da başarılar diliyorum" dedi. 

Etiketler: Kaan Terzioğlu, tebrik, Yasmani Copello


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