Deniz otobüsünü kullanmak için İnşaat alanından geçmek durumunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni liman çalışması nedeniyle Kabataş iskelesinde gerçekleştirilen deniz otobüsü seferleri Beşiktaş ve Yenikapı İskelelerine yönlendirilmişti. İstanbul Deniz otobüsleri (İDO)ve diğer şehiriçi hatlar deniz seferlerini Beşiktaş, Eminönü ve diğer iskelelerden sürdürürken inşaatın yaklaşık 2,5 ay önce başlamasına rağmen BUDO, kendilerine gösterilen yere geçmeyerek seferlerini Kabataş İskelesinden sürdürmeye devam ediyor. Deniz otobüsüne binmek için İnşaat alanından geçmek durumunda kalan yolcular ise duruma tepki gösterdi.

‘’Rezillik çekiyoruz "

Deniz Otobüslerini hafta da 3-4 kez kullandığını ifade eden bir vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde anlattı. ‘’Bursa’ya gidiyoruz. Burası bitti yani her tarafı inşaat yaptılar. Zorluk yaşıyoruz. Araba yok, bir şey yok, fener yok. Biz burada rezillik çekiyoruz. Buna bir çare bulmaları lazım. Sağımız inşaat solumuz inşaat. Buradan tinerciler geçiyor. Gece geldi bize bir şey yaptı. Ne yapmamız lazım. Güvenlikte yok burada.’’

‘’Allah'a emanetiz . Eminönü'ne gitmesini istiyoruz."Duruma tepki gösteren diğer yolcu ise can güvenliğinin olmadığını dile getirdi. “Can güvenliğimiz pek fazla yok” diyen yolcu “Can güvenliğimizi filan istiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Artık Allah’a emanetiz. Can güvenliğimiz çok önemli. Her hafta buradayım sürekli kullanıyorum. Eminönü gitmesini istiyoruz’’ şeklinde konuştu. Bir diğer yolcu Tuna Akpınar ise “Çok zor böyle. Dolambaçlı yollardan gidip geliyoruz. Şaşırdım bende. Daha güvenli bir yer olması lazım” dedi.

‘’Şu an burada devam ediyoruz. ’’

Konu ile ilgili Bursa Deniz Otobüsü işletme Şefi Gökay Kalyoncu ise yaptığı açıklamada Eminönü İskelesinde ki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Yolcuların can güvenliği olmadığını aktaran Kalyoncu, ''Bize tebligat yaklaşık 3-4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME tarafından Eminönü iskelesinin bize geçtiğini belirterek tebligat yapıldı. Yalnız biz Eminönü İskelesine gittiğimizde Eminönü iskelesinde bir kitapçı olduğunu gördük. Kitapçı çıktıktan sonra biz oraya geçebileceğimizi belirttik. Çıkmazsa da onun yan tarafında ki yolcu salonundan yapmaya çalışacağız . Mecbur çıkacaklar. Burada devam ediyoruz şu anda’' ifadelerini kullandı.

‘’Hiçbir güvenlik yok. "

İnşaat çalışmalarının yanından yürüyen vatandaşları gösteren Gökay Kalyoncu “İnşaat sahasını görüyorsunuz, anayol burası. Otobüsler buradan geçiyor. Yolcularda otobüslerin yanından geçiyor. Yolcularımız açısından önemli bir tehlike arz etmektedir. Biz kendi tedbirlerimizi alıyoruz ama ne kadar alsanız da herkese göz kulak olamıyorsunuz. İnşaat sahasının içinden ve anayoldan geçiyor. Yolcuları görüyorsunuz. Hiçbir güvenliği yok. Otobüs geliyor. Yolcu onun yanından yürüyor’’ ifadelerini kullandı.

MURAT HOROZ