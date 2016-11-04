Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kabataş İskelesi inşaatı devam ederken deniz otobüsleri yolcu almaya devam ediyor

Kabataş İskelesi inşaatı devam ederken deniz otobüsleri yolcu almaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni liman projesi kapsamında kapatılan ve inşaatı devam eden Kabataş İskelesinde, bazı deniz otobüsü firmalarının seferlerini sürdürmesi tehlikeye davetiye çıkartıyor.

Kabataş İskelesi inşaatı devam ederken deniz otobüsleri yolcu almaya devam ediyor

04 Kasım 2016 11:34
Kabataş İskelesi inşaatı devam ederken deniz otobüsleri yolcu almaya devam ediyor - Tıkla İzle

Deniz otobüsünü kullanmak için İnşaat alanından geçmek durumunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni liman çalışması nedeniyle Kabataş iskelesinde gerçekleştirilen deniz otobüsü seferleri Beşiktaş ve Yenikapı İskelelerine yönlendirilmişti. İstanbul Deniz otobüsleri (İDO)ve diğer şehiriçi hatlar deniz seferlerini Beşiktaş, Eminönü ve diğer iskelelerden sürdürürken inşaatın yaklaşık 2,5 ay önce başlamasına rağmen BUDO, kendilerine gösterilen yere geçmeyerek seferlerini Kabataş İskelesinden sürdürmeye devam ediyor. Deniz otobüsüne binmek için İnşaat alanından geçmek durumunda kalan yolcular ise duruma tepki gösterdi.

‘’Rezillik çekiyoruz "
Deniz Otobüslerini hafta da 3-4 kez kullandığını ifade eden bir vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde anlattı. ‘’Bursa’ya gidiyoruz. Burası bitti yani her tarafı inşaat yaptılar. Zorluk yaşıyoruz. Araba yok, bir şey yok, fener yok. Biz burada rezillik çekiyoruz. Buna bir çare bulmaları lazım. Sağımız inşaat solumuz inşaat. Buradan tinerciler geçiyor. Gece geldi bize bir şey yaptı. Ne yapmamız lazım. Güvenlikte yok burada.’’
‘’Allah'a emanetiz . Eminönü'ne gitmesini istiyoruz."Duruma tepki gösteren diğer yolcu ise can güvenliğinin olmadığını dile getirdi. “Can güvenliğimiz pek fazla yok” diyen yolcu “Can güvenliğimizi filan istiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Artık Allah’a emanetiz. Can güvenliğimiz çok önemli. Her hafta buradayım sürekli kullanıyorum. Eminönü gitmesini istiyoruz’’ şeklinde konuştu. Bir diğer yolcu Tuna Akpınar ise “Çok zor böyle. Dolambaçlı yollardan gidip geliyoruz. Şaşırdım bende. Daha güvenli bir yer olması lazım” dedi.

‘’Şu an burada devam ediyoruz. ’’
Konu ile ilgili Bursa Deniz Otobüsü işletme Şefi Gökay Kalyoncu ise yaptığı açıklamada Eminönü İskelesinde ki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Yolcuların can güvenliği olmadığını aktaran Kalyoncu, ''Bize tebligat yaklaşık 3-4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME tarafından Eminönü iskelesinin bize geçtiğini belirterek tebligat yapıldı. Yalnız biz Eminönü İskelesine gittiğimizde Eminönü iskelesinde bir kitapçı olduğunu gördük. Kitapçı çıktıktan sonra biz oraya geçebileceğimizi belirttik. Çıkmazsa da onun yan tarafında ki yolcu salonundan yapmaya çalışacağız . Mecbur çıkacaklar. Burada devam ediyoruz şu anda’' ifadelerini kullandı.

‘’Hiçbir güvenlik yok. "
İnşaat çalışmalarının yanından yürüyen vatandaşları gösteren Gökay Kalyoncu “İnşaat sahasını görüyorsunuz, anayol burası. Otobüsler buradan geçiyor. Yolcularda otobüslerin yanından geçiyor. Yolcularımız açısından önemli bir tehlike arz etmektedir. Biz kendi tedbirlerimizi alıyoruz ama ne kadar alsanız da herkese göz kulak olamıyorsunuz. İnşaat sahasının içinden ve anayoldan geçiyor. Yolcuları görüyorsunuz. Hiçbir güvenliği yok. Otobüs geliyor. Yolcu onun yanından yürüyor’’ ifadelerini kullandı.

MURAT HOROZ 

Etiketler: Deniz otobüsleri, İDO, Kabataş İskelesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!