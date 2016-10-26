İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapılacak olan Kabataş meydan düzenlemesi havadan görüntülendi. Trafiğin yer altına alınarak sahil boyunca kesintisiz yaya akışının sağlanacağı çalışmalar iki yıl boyunca devam edecek. Çalışmalar sırasında yolcuların mağdur olmamaları için tramvay ve füniküler sistemler çalışmaya devam ediyor.

Martı şeklinde yapılacak olan iskele, yeşil alanlarla birlikte 100 bin metrekareden fazla alanı kapsıyor. Yapılması planlanan iskele alanı sadece bin 300 metrekare olup, yüksekliği ise 9,5 metre olacak. Arkadaki set yüksekliğinde Dolmabahçe Camii'ne 340 metre, Fındıklı Molla Çelebi Camii'ne ise 190 metre olacak. İnşaat çalışmalarında dikkat çeken noktalardan biri ise hiç beton kullanılmayacak olması. İskele tamamen transparan olarak yapılacak.

Aşağıda ve zemin üstünde geçiş alanlarında büfe, pastane, gazete, çay, kahve satışı gibi yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alacak. Bu üniteler aynı zamanda alanın ve mekanın yaşamasını sağlamak amacıyla yapılacak. Üst meydan geniş yeşil alan, bisiklet ve yürüme parkurlarının yer aldığı çok yönlü bir aktivite alanı olacak. Aynı zamanda vatandaşlar araçlara takılmadan denizle buluşabilecek. Projenin tamamlandığı ilk etapta 1.5 milyon kişinin projeden yararlanması bekleniyor. İnşaat sürecinde Şehir Hatları A.Ş.'nin Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar ve uğramalı Boğaz hattı seferleri Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden yapılacak.

Yeterince uyarının yapılmadığını ifade eden Ali Önder adlı vatandaş, "Bugün ilk defa karşılaştım. Normalde motorla geçiyordum, şimdi tramvayla Eminönü'ne geçtim, oradan da Kadıköy'e geçtim" dedi.

Çalışmalardan dolayı işlerinin düştüğünü söyleyen esnaf Behram Baba Muratoğul ise, "İskele kapatıldı, buradan Üsküdar'a seferler vardı onlar da kaldırıldı. Henüz kalkmayan seferler var, onlar sayesinde biraz daha iş oluyor. Ama işler etkilendi" diye konuştu.

Öte yandan, Kabataş Martısı projesi çalışmaları havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat