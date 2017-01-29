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Kabe’de umrecilerden Türkiye için 'evet' duası

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan umreciler, Türkiye için dua ederek, "Güçlü Türkiye, güçlü lider ve daha güçlü bir İslam birliği için Evet” diye dua ettiler.

Kabede umrecilerden Türkiye için evet duası

29 Ocak 2017 10:43

Kabe’de tavaf yapan Düzceli vatandaşlar, tavaf esnasında el açıp Türkiye için dua ettiler. Tüyleri diken diken eden duaya tavaf yapan binlerce umreci de amin diyerek eşlik etti. Din görevlisi Nezih Bakkaloğlu, umrecilerin amin diyerek tasdik ettiği hislerine işte şu sözlerle tercüman oldu: "Allah’ım dualarımızı kabul eyle, Allah’ım Beytullah’taki şu muhteşem birliği İslam alemine de yay ya Rabbi. Bu kardeşliği bozmak isteyen, bu birlikteliğe çomak sokmak isteyen hainler var, isimleri adları ufak olsa da başlarındaki şer odakları bir Allah’ım. Onların kim olduğunu sen biliyorsun Allah’ım. Kahreyle ya Rabbi. Vatanımıza göz diken hainlere şerefsizlere fırsat verme ya Rabbi. Genç yaşta şehitlerimizi gönderenler var. Bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatanın altına dinamit koymak isteyen hainler var. Kahreyle Allah’ım. Din uğruna, vatan uğruna şehit olacak şuuru bizlere nasip eyle Allah’ım. Allah’ım şehitlerimize rahmet eyle. Hz. Hamza efendimize onları komşu eyle. Cihad meydanlarını pehlivansız bırakma Allah’ım. Bizler burada söz veriyoruz. Cihad meydanlarının pehlivanıyız Allah’ım. Güçlü bir ülke için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir İslam alemi için evet diyoruz ya Rabbi. Varız diyoruz ya Rabbi.

Kafirlere, PKK’ya karşı evet diyoruz. DEAŞ’e karşı evet diyoruz ya Rabbi, FETö’cülere karşı evet diyoruz. Allah’ım senin yolunda olmaya evet diyoruz. Allah’ım dualarımızı kabul eyle, ezanlarımızı dindirtme. Göklerden bayraklarımızı indirtme Allah’ım. Bizler de vatanımız için şehit olmak istiyoruz. Vatanımız için varız Allah’ım. Burada görüyoruz Allah’ım. Ülkemiz İslam aleminin ümidi olmuş durumda. Allah’ım bu ümidi söndürtme. Eğer bu İslam alemi ülkemizin karıştığını görürse, dua edecek İslam birliğini ateşleyecek güç kalmayacak. Allah’ım ülkemizi muzaffer eyle. Bizleri yıllarca 'Müslümanız' diyerek arkamızdan hançerlediler, ne kadar hain varsa kahrı perişan eyle. Ay yıldızlı bayrak için, güçlü ülke, güçlü lider, güçlü bir İslam alemi için evet diyoruz. Allah’ım dualarımızı kabul eyle, çocuklarımızın geleceği için yarınlarımızı daha güzel kıl Allah’ım.’’ 

Ali Yıldız

Etiketler: kabe


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