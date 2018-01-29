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Kabil'de askeri akademiye saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri akademiye düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Kabilde askeri akademiye saldırı

29 Ocak 2018 09:44
Kabil'de askeri akademiye saldırı - Tıkla İzle

Kabil'de Mareşal Fahim Askeri Üniversitesi'ne yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 5 Afgan askerin hayatını kaybettiği, 3 militanın da öldüğü belirtildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, 5 silahlı saldırganın Kabil'in batısındaki askeri akademiye girmeye çalıştığını, saldırganlardan birinin askeri birliğin girişinde kendini patlattığını ifade etti. Veziri, saldırıda 3 militanın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın yakalandığını, 5 askerin hayatını kaybettiğini ve 10 askerin de yaralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Yine geçtiğimiz hafta Kabil’deki lüks bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.
 

Sultan Faizy
 

 

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