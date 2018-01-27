Kabil’de ölü sayısı 95’e yükseldi

Başkent Kabil’de eski içişleri bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Majroh, 95 kişinin hayatını kaybettiğini 158 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor. Patlamanın yaşandığı noktada Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi binası da bulunuyor.

Öte yandan saldırıyı üstlenen terör örgütü Taliban'ın geçtiğimiz hafta Intercontinental Otel’e düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Sultan Faizy