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Kabil’de patlama: 12 ölü, 20 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda en az 12 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kabilde patlama: 12 ölü, 20 yaralı

28 Aralık 2017 09:29

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kabil’in batısındaki 13’üncü bölgede bulunan kültür merkezinde aynı zamanda Afgan Voice ajansının ofisinin de bulunduğu ve saldırı esnasında ajans çalışanlarının toplantı yaptığı öğrenildi. Saldırının ardından yaralılara müdahale sırasında ikinci bir patlama meydana geldi. 

Güvenlik yetkileri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.  

Sultan Faizy
 

Etiketler: kabil, patlama

 

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