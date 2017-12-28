Kabil’de patlama: 35 ölü, 20 yaralı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi ise, 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kabil’in batısındaki 13’üncü bölgede bulunan kültür merkezinde aynı zamanda Afgan Voice ajansının ofisinin de bulunduğu ve saldırı esnasında ajans çalışanlarının toplantı yaptığı öğrenildi. Saldırının ardından yaralılara müdahale sırasında ikinci bir patlama meydana geldi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz ay Kabil’de özel bir televizyon kanalına saldırı gerçekleştirilmiş ve saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Sultan Faizy

