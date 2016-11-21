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Kabil’de Şii camisine intihar saldırısı: 27 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Şii camisinde düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.

Kabilde Şii camisine intihar saldırısı: 27 ölü

21 Kasım 2016 13:20
Kabil’de Şii camisine intihar saldırısı: 27 ölü - Tıkla İzle

Hz Hüseyin efendimizin Kerbela’da şehit edilmesinin 40. gününe nedeniyle düzenlenen Erbain etkinlikleri sırasında Kabil’in batısındaki Bakir-ul Ulum Camii'ne giren bir intihar saldırganı, üzerindeki bombayı patlattı. Kabil Asayiş Müdürü Feridun Ubeydi yaptığı açıklamada, “27 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. İlk incelemelere göre saldırganın üstündeki bombayı caminin içine girdiği sırada patlattığı sonucuna vardık” dedi.

Şii camisine yönelik saldırıyı üstlenen olmadı. Taliban kanadından henüz bir ses çıkmaması saldırıyı DEAŞ’in düzenlemiş olabileceği ihtimalini öne çıkartıyor.

Sultan Faizy
 

Etiketler: intihar saldırısı, kabil, Şii camisi


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