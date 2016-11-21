Hz Hüseyin efendimizin Kerbela’da şehit edilmesinin 40. gününe nedeniyle düzenlenen Erbain etkinlikleri sırasında Kabil’in batısındaki Bakir-ul Ulum Camii'ne giren bir intihar saldırganı, üzerindeki bombayı patlattı. Kabil Asayiş Müdürü Feridun Ubeydi yaptığı açıklamada, “27 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. İlk incelemelere göre saldırganın üstündeki bombayı caminin içine girdiği sırada patlattığı sonucuna vardık” dedi.

Şii camisine yönelik saldırıyı üstlenen olmadı. Taliban kanadından henüz bir ses çıkmaması saldırıyı DEAŞ’in düzenlemiş olabileceği ihtimalini öne çıkartıyor.

Sultan Faizy

