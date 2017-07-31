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Kabil'deki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.

Kabildeki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

31 Temmuz 2017 13:17

Kabil’de, Irak Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırının Kabil’in kuzeybatısındaki Shaw-e Naw bölgesinde meydana geldiği, patlamanın ardından silahlı adamlar ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, güvenlik güçlerinin olay yerine geldiğini, elçilik görevlilerinin ve sivillerin yaralandığını belirtti. Danish, bir intihar bombacısının elçilik binasının kapısında kendini patlattığını ve 3 silahlı adamın binaya girdiğini ifade etti. 


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