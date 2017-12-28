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Kabil’deki saldırıyı DEAŞ üstlendi...

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kültür merkezine düzenlenen ve en az 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Kabildeki saldırıyı DEAŞ üstlendi...

28 Aralık 2017 13:56

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kültür merkezinde en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlendiğini duyurdu. Kabil’in batısındaki 13’üncü bölgede bulunan kültür merkezinde aynı zamanda Afgan Voice ajansının ofisinin de bulunduğu ve saldırı esnasında ajans çalışanlarının toplantı yaptığı öğrenildi. Saldırının ardından yaralılara müdahale sırasında ikinci bir patlama meydana geldi.
Geçtiğimiz ay Kabil’de özel bir televizyon kanalına gerçekleştirilen saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. 

Sultan Faizy
 

Etiketler: DEAŞ, kabil

 

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