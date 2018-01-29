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iha.com.tr »
Gündem »
Kabin basıncı düşen THY uçağı geri dönüyor!
29 Ocak 2018 11:54
Kabin basıncı düşen THY uçağı geri dönüyor!
THY'nin İstanbul- Moskova seferini yapan uçağının kalktıktan bir süre sonra kabin basıncı düştü. Kabin basıncı düşen uçak İstanbul'a geri dönüyor.
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29 Ocak 2018 11:54
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