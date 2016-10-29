Diğer
Kategoriler

Kabin memurlarının ölümünde şüphe

New York’ta kaldığı otel odasında intihar ettiği ileri sürülen THY kabin memuru Eda Özdemir’in ölümü, 6 ay önce aynı otelde intihar eden Bartınlı kabin şefi Cumhur Özmen’in ailesini şüpheye düşürdü.


29 Ekim 2016 18:38

Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru Eda Özdemir'in intihar ettiği ileri sürülen ABD’nin New York kentindeki Marriot Long Island Otel’in aynı katında ve aynı yöntemle 6 ay önce THY şefi Cumhur Özmen de intihar etmişti. Özdemir ve Özmen’in aynı otelde, kendilerini duş perdesine asarak intihar etmesi kafalarda soru işaretlerine yol açarken, ailesini de şüpheye sevk etti. 29 yaşındaki Cumhur Özmen’in Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan ailesi, her 2 ölümü de şüphe ile karşıladıklarını söyledi. Baba Ahmet Özmen, oğlunun ABD’de intihar ettiğinin söylendiğini belirterek, ölümlerin şüpheli olduğunu söyleyerek araştırılmasını istedi.

“Tesadüf değil”
Özmen, “Öncelikle vefat eden kızımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim. Bu kızımızın vefatı ile bizim acımız ikiye katlandı. Şu anda zaten ailemin psikolojisi bozuk durumda ve dedesi hastanede yatıyor. Bu kızımızın ölüm haberini duyunca çocuğumla aynı kaderi paylaştıkları için üzüldük. Ama Amerika’daki intihar olaylarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim çocuklarımız dar gelirli aileden gelip okuyan ve ekmeğini kazanan insanlar. Aradan 6 ay geçti, benim çocuğum gibi bu kızımız da vefat etti. Ben yetkililere sesleniyorum, Amerika’daki otel odasında benim çocuğum banyodaki perdenin ipi ile asıldı. Şu anda basından duyduğumuz haberlerden de bu kızımızın da aynı şekilde intihar ettiği söyleniyor. Bu tesadüf mü? Benim çocuğum ben yıllık izine geliyorum diye kardeşini ve akrabalarını arıyor ama ölüsü geliyor. İntihar edecek çocuk bizi arayıp ben izine geleceğim diye söylemez. Bu kızımız da basında izlediğim kadarı ile opera bileti almış ailesi ile gitmek için. Anne ve babası kızlarının intihar etme olasılığı olmadığını belirtmişler. Şu an bende tereddüt içinde kaldım. Tüm yetkililere sesleniyorum, bizim çocuğumuz Amerika’da cinayete mi kurban gitti, kendisi intihar mı etti. Bu işin çözülmesini istiyoruz."

Mustafa Kurt
 

Etiketler: kabin memuru


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!