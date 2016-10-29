Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru Eda Özdemir'in intihar ettiği ileri sürülen ABD’nin New York kentindeki Marriot Long Island Otel’in aynı katında ve aynı yöntemle 6 ay önce THY şefi Cumhur Özmen de intihar etmişti. Özdemir ve Özmen’in aynı otelde, kendilerini duş perdesine asarak intihar etmesi kafalarda soru işaretlerine yol açarken, ailesini de şüpheye sevk etti. 29 yaşındaki Cumhur Özmen’in Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan ailesi, her 2 ölümü de şüphe ile karşıladıklarını söyledi. Baba Ahmet Özmen, oğlunun ABD’de intihar ettiğinin söylendiğini belirterek, ölümlerin şüpheli olduğunu söyleyerek araştırılmasını istedi.

“Tesadüf değil”

Özmen, “Öncelikle vefat eden kızımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim. Bu kızımızın vefatı ile bizim acımız ikiye katlandı. Şu anda zaten ailemin psikolojisi bozuk durumda ve dedesi hastanede yatıyor. Bu kızımızın ölüm haberini duyunca çocuğumla aynı kaderi paylaştıkları için üzüldük. Ama Amerika’daki intihar olaylarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim çocuklarımız dar gelirli aileden gelip okuyan ve ekmeğini kazanan insanlar. Aradan 6 ay geçti, benim çocuğum gibi bu kızımız da vefat etti. Ben yetkililere sesleniyorum, Amerika’daki otel odasında benim çocuğum banyodaki perdenin ipi ile asıldı. Şu anda basından duyduğumuz haberlerden de bu kızımızın da aynı şekilde intihar ettiği söyleniyor. Bu tesadüf mü? Benim çocuğum ben yıllık izine geliyorum diye kardeşini ve akrabalarını arıyor ama ölüsü geliyor. İntihar edecek çocuk bizi arayıp ben izine geleceğim diye söylemez. Bu kızımız da basında izlediğim kadarı ile opera bileti almış ailesi ile gitmek için. Anne ve babası kızlarının intihar etme olasılığı olmadığını belirtmişler. Şu an bende tereddüt içinde kaldım. Tüm yetkililere sesleniyorum, bizim çocuğumuz Amerika’da cinayete mi kurban gitti, kendisi intihar mı etti. Bu işin çözülmesini istiyoruz."

Mustafa Kurt

