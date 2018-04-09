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Kabin memuru kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin uygulama sırasında bir otomobilde yaptıkları aramada 16 kilo 727 gram eroin, uyuşturucu hap, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Kabin memuru olduğu öğrenilen sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

Kabin memuru kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

09 Nisan 2018 15:42

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu üzerine yapılan uygulama sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, aracın bagajında çuval ve valizlerin içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 16 kilo 727 gram eroin, 48 adet sentetik uyuşturucu hap, 2.16 gram gelen kokain ve 26.88 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki M.Ç. isimli sürücü gözaltına alındı.
İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, kabin memuru

 

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