Hareketsiz yaşam

Kabızlığın en sık karşılaşılan nedeni, fiziksel aktivite eksikliğidir. Ömrünüz oturarak geçiyorsa, az yürüyor, az hareket ediyorsanız kabızlık yaşamanız hiç de sürpriz olmayacaktır.

Yetersiz lif alımı

Lifli gıdalar kabızlıkla savaşan, kabızlığı önleyen posalı yiyeceklerdir. Uzmanlar, kadınların günlük lif ihtiyacının 25 gr. erkeklerin lif ihtiyacının ise 35 gr. olduğunu bildiriyor. Özellikle meyve ve sebzeler, lif oranı en yüksek yiyecek gruplarındandır.

Gebelik

Hamilelikte kadın vücudunda yaşanan hormonal değişikliklerle birlikte çoğu zaman kabızlık gibi mide bağırsak sorunları ortaya çıkar.

Süt ve süt ürünleri

Bazı kişilerde süt ve süt ürünü gıdalar kabızlığa neden olabilir. Sizde de süt ürünleri kabızlık yapıyorsa, bu besinlerin alımını sınırlamalısınız.

Yaşlanma

Yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlar ve bunun sonucunda daha az bağırsak aktivitesi ile karşılaşırız. Ayrıca sindirim sistemi kasları eskisi gibi çalışmaz ve sıklıkla kabızlık sorunu yaşanır.

İlaçların yan etkileri

Yüksek tansiyon, depresyon hapları ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi çeşitli tıbbi ilaçlar, yan etki olarak kişide kabızlığa neden olabilir.

Yetersiz sıvı alımı

Yeterli miktarda su içmemek, sıvı alımının az olması dehidrasyona yani vücudun susuz kalmasına neden olarak kakanın katılaşmasına ve kabızlığayol açar.

Kabızlığın diğer nedenleri;

Depresyon ve psikolojik sorunlar

Hormonal hastalıklar

Bağırsak yapısındaki bozukluklar

Pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğu

İritabl bağırsak sendromu

Sinir ve kas uyarılarındaki düzensizlikler

Kalın bağırsak hastalıkları

Şeker hastalığı

Tiroid hastalığı

Multipl skleroz, parkinson hastalığı, felç, omurilik yaralanması ve psödoobstrüksiyon gibi nörolojik hastalıklar

İrritabl bağırsak sendromu, kalın bağırsak kanseri, divertikülit, crohnhastalığı, devamlı laksatif kullanımı, pelvik taban hastalığı, anal hastalıklar gibi kalın bağırsak hastalıkları

Sual: 4 gündür tuvalete çıkamayınca doktora gittim, doktor molit ve bekunis isminde 2 ilacı reçeteye yazdı. 2 gün kullanıp, ilaçları bırakınca tuvalete çıkamama sorunu tekrar baş gösterdi ne yapayım?

CEVAP

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alaattin Öztürk'ün cevabı:

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