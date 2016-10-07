Hareketsiz yaşam
Kabızlığın en sık karşılaşılan nedeni, fiziksel aktivite eksikliğidir. Ömrünüz oturarak geçiyorsa, az yürüyor, az hareket ediyorsanız kabızlık yaşamanız hiç de sürpriz olmayacaktır.
Yetersiz lif alımı
Lifli gıdalar kabızlıkla savaşan, kabızlığı önleyen posalı yiyeceklerdir. Uzmanlar, kadınların günlük lif ihtiyacının 25 gr. erkeklerin lif ihtiyacının ise 35 gr. olduğunu bildiriyor. Özellikle meyve ve sebzeler, lif oranı en yüksek yiyecek gruplarındandır.
Gebelik
Hamilelikte kadın vücudunda yaşanan hormonal değişikliklerle birlikte çoğu zaman kabızlık gibi mide bağırsak sorunları ortaya çıkar.
Süt ve süt ürünleri
Bazı kişilerde süt ve süt ürünü gıdalar kabızlığa neden olabilir. Sizde de süt ürünleri kabızlık yapıyorsa, bu besinlerin alımını sınırlamalısınız.
Yaşlanma
Yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlar ve bunun sonucunda daha az bağırsak aktivitesi ile karşılaşırız. Ayrıca sindirim sistemi kasları eskisi gibi çalışmaz ve sıklıkla kabızlık sorunu yaşanır.
İlaçların yan etkileri
Yüksek tansiyon, depresyon hapları ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi çeşitli tıbbi ilaçlar, yan etki olarak kişide kabızlığa neden olabilir.
Yetersiz sıvı alımı
Yeterli miktarda su içmemek, sıvı alımının az olması dehidrasyona yani vücudun susuz kalmasına neden olarak kakanın katılaşmasına ve kabızlığayol açar.
Kabızlığın diğer nedenleri;
Depresyon ve psikolojik sorunlar
Hormonal hastalıklar
Bağırsak yapısındaki bozukluklar
Pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğu
İritabl bağırsak sendromu
Sinir ve kas uyarılarındaki düzensizlikler
Kalın bağırsak hastalıkları
Şeker hastalığı
Tiroid hastalığı
Multipl skleroz, parkinson hastalığı, felç, omurilik yaralanması ve psödoobstrüksiyon gibi nörolojik hastalıklar
İrritabl bağırsak sendromu, kalın bağırsak kanseri, divertikülit, crohnhastalığı, devamlı laksatif kullanımı, pelvik taban hastalığı, anal hastalıklar gibi kalın bağırsak hastalıkları
Sual: 4 gündür tuvalete çıkamayınca doktora gittim, doktor molit ve bekunis isminde 2 ilacı reçeteye yazdı. 2 gün kullanıp, ilaçları bırakınca tuvalete çıkamama sorunu tekrar baş gösterdi ne yapayım?
CEVAP
Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alaattin Öztürk'ün cevabı: