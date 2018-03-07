Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Türk Telekoma ait iletişim kablolarının Bozdoğan’ın Güneyyaka Mahallesinde alarm sinyali vermesi üzerine olaya kısa sürede müdahale etti. Yapılan operasyonda T.D’nin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada kesilmiş 250 metre kablo, balta ve motorlu testere ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü T.D. gözaltına alınırken, olay yerinden kaçmaya çalışan diğer şüpheli L.T. ise yapılan takip ve araştırma sonucu saklandığı yerde yakalandı. Kesilen kablo ve diğer malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Barlas

