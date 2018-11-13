Kablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun merkez ile Kavak ilçesinde kablo hırsızlığıyla ilgili yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu 2 ay süren çalışmalarda 5 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 60 ayrı ekip ile 200 polisin katıldığı operasyonda Samsun'da 2, İstanbul'da 14, Ordu ve Diyarbakır'da ise 1'er şahıs olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Samsun merkez ile Kavak ilçesinde, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo çaldıkları ortaya çıktı. Bir kişinin evinde ise hırsızlık malından elde edildiği değerlendirilen 40 bin 800 lira paraya da el konuldu. Polisteki sorguları tamamlanan 5 şahıs ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 13 zanlı ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

