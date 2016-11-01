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Kabloları yaktılar, ilçede internet ağı koptu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesini Karşıyaka’ya bağlayan köprünün altından geçen telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yanan kablolar nedeniyle ilçenin bazı bölümlerinde internet ağı koptu.

Kabloları yaktılar, ilçede internet ağı koptu

01 Kasım 2016 13:13

Olay, Alaplı'yı Karşıyaka’ya bağlayan köprü altında geçen telefon kablolarının yakılmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, köprü altından geçen telefon ve internet kablolarını ateşe verdi. Kabloların yandığını gören vatandaşların olayı yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yanan kablolara kısa sürede müdahalede bulunuldu. Ancak kablolarda büyük hasar meydana geldi.

Köprü altından geçen kabloların son altı ay içerisinde iki kez daha daha yakıldığı öne sürüldü. Alaplı Terminal İşletmeciliğini yapan Şeref Yirmibeşoğlu köprü altından geçen kabloların defalarca yakıldığını söyledi. Yirmibeşoğlu yaptığı açıklamasında, "Köprü altından geçen internet kabloları defalarca yakılıyor. Bu kabloları kim yakıyor bilmiyoruz. Yakanların emniyet tarafından bulunmasını istiyoruz ve kabloların geçtiği bölgenin kafes altına alınmasını istiyoruz. Her defasında kablolar yakıldığında terminal internetsiz kalıyor, biz de bu durumda gelen müşterilere bilet kesemiyoruz" diye konuştu.

Kabloların hasar görmesi nedeniyle Alaplı terminali bir süre internetsiz kalırken, terminal esnafı duruma tepki gösterdi. Polis ekiplerinin de kabloları yakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Ertuğrul Yüksel 

 

Etiketler: Zonguldak


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