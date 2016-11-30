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Kaçağa 4,5 milyon TL’lik darbe

Diyarbakır’da düzenlenen 14 ayrı kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 4 milyon 412 bin 870 TL olan 630 bin 410 paket kaçak sigara ile 138 bin 450 bin TL olan 213 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


30 Kasım 2016 11:06

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-26 Kasım tarihleri arasında 14 ayrı operasyonun düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 412 bin 870 TL olan 630 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ile piyasa değeri 138 bin 450 TL olan 213 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “21 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçak sigara, çay, cep telefonu ve akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 10 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir” denildi. 


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