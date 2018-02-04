Kaçak at kesimi şüphesiyle durdurulan kamyonda, 6 ata el konuldu

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Kayseri yolu girişinde içerisinde 6 adet at olan kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Kayıt dışı olduğu tespit edilen atlara el konulurken sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, atları Adana’da satacakları iddia ettiler.

Kaçak kesim şüphesi üzerine olay yerine Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken, iki kişiye cezai işlem uygulandı.