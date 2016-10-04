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Kaçak avcılara 20 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’da av koruma ve kontrol denetimlerinde 34 avcıya 18 bin 272 TL tutarında idari para cezası ve bin 700 TL tutarında tazminat cezası uygulandı.


04 Ekim 2016 14:50

Av sezonunun açıldığı 13 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Tekirdağ’da bulunan 28 adet genel avlak ve 6 adet devlet avlağında yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında toplamda 793 avcının denetlendiği bildirildi. Denetlemelerde 34 avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun çeşitli hükümlerinden 18 bin 272 TL tutarında 34 adet idari para cezası ve bin 700 TL tutarında tazminat cezası uygulandığı kaydedildi.

Aynı zamanda usulsüz avcılıkta kullanılan 17 adet ses cihazı ve takozsuz olarak kullanıldığı tespit edilen 6 yarı otomatik av tüfeği koruma kontrol ekiplerince muhafaza altına alınarak mülkiyetleri kamuya geçirildi.
Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tekirdağ’da ülkenin önemli kuş göç yollarından birinin güzergahında yer alması nedeniyle, özellikle göçmen kuşların avcılığı yönünden oldukça fazla potansiyel kaynağa sahip olması ve etrafındaki illerden gelen yoğun avcı potansiyeli de göz önünde bulundurularak av koruma kontrol ekipleri çalışmalarına ilgi ile devam ediyor" denildi. 

Halil Dağ

Etiketler: kaçak avcılar, tekirdağ


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