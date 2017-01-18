Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Koruma ve Denetim Ekibi, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları denetimde AVBİS sisteminden izin almadan avlandıkları gerekçesiyle 3 şahsa toplam 32 bin 889 lira para cezası kesti.

Uluabat gölü kıyısında bulunan Gölyazı Mahallesi'nde aracın bagajında çok sayıda vurulmuş ördek ihbarı alan Bursa Şube Müdürlüğü Koruma ve Denetim ekibi jandarmanın da desteği ile ihbarın geldiği bölgeye giderek operasyon başlattı. 3 şahsın içinde bulunduğu bir araç durduruldu. Yapılan inceleme sonrası araçta 22 sakarmeke ve 42 elmabaş ördeğinin vurulduğu tespit edildi. Şahısların AVBİS olarak anılan ve avcıların günlük avlanma noktalarını bildirmesi gerektiği sisteme kayıt girmeden avlandığı tespit edilerek şahısların üçüne toplam 32 bin 889 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların her türlü internet üzerinden de yapabileceğini, kaçak ve usulsüz avcılara kesinlikle müsade edilmeyeceğini bildirdiler

Alper Tüydeş