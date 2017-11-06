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Kaçak avcılara 5 bin 500 lira para cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde av koruma ekiplerinin yaptığı denetimlerde usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 4 kişinin tüfeklerine el konuldu, 5 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak avcılara 5 bin 500 lira para cezası

06 Kasım 2017 10:34

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ekipleri, il genelindeki kaçak avlananlara yönelik olarak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekibi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Merkezi işbirliği ile yapılan av kontrollerinde usulsüz avlandığı tespit edilen 4 şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahıslara, toplam 5 bin 500 TL idari ve tazminat cezası kesildi. Şahısların yanında bulunan 4 adet av tüfeğine de kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Av koruma ekiplerinin kaçak avcılara yönelik denetim ve kontrollerinin aralıksız süreceği belirtildi. 

Murat Sürücü

Etiketler: kaçak avcı, kahramanmaraş, para cezası

 

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