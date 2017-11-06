Kaçak avcılara 5 bin 500 lira para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ekipleri, il genelindeki kaçak avlananlara yönelik olarak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekibi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Merkezi işbirliği ile yapılan av kontrollerinde usulsüz avlandığı tespit edilen 4 şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahıslara, toplam 5 bin 500 TL idari ve tazminat cezası kesildi. Şahısların yanında bulunan 4 adet av tüfeğine de kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Av koruma ekiplerinin kaçak avcılara yönelik denetim ve kontrollerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Murat Sürücü