Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, bir ihbar üzerine Güzelce Mahallesi’nde kaçak av yapan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alındı.

Merada yapılan aramalarda avlanması yasak olan 100 adet saka kuşu ele geçirildi. Saka kuşları, Hatay Milli Parklar Av Koruma Derneği yetkilileri ve Güzelce Jandarma ekipleri tarafından doğaya salındı.

Kaçak avcılıktan gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından 20’şer bin lira para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.