Diğer
Kategoriler

Kaçak avcılara ceza yağdı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan görev bölgelerinde 5 bin 574 avcı denetlendi. Denetlemelerde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 750 kişiye 725 bin 535 TL idari para cezası, yaban hayatına ve ekosisteme verilen zarar nedeniyle 151 kişiye de 272 bin 850 TL tazminat olmak üzere toplam 988 bin 385 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaçak avcılara ceza yağdı

31 Ocak 2017 13:07

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü 2016 yılında yaban hayatını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlediği denetimlerin rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada yasa dışı av yapan 750 kişiye 725 bin 535 TL idari para cezası, yaban hayatına ve ekosisteme verilen zarar nedeniyle 151 kişiye 272 bin 850 TL tazminat olmak üzere toplam 988 bin 385 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
2016 yılında kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 208 av tüfeği olmak üzere, toplam 431 kaçak av aracına el konulduğu belirtilen açıklamada, el konulan kaçak av araçları arasında ses sistemi, akü, projektör, kafes ve ağların yer aldığı bildirildi.

683 hayvana el konuldu
Yapılan denetimlerde yasalara aykırı şekilde doğadan toplanmış veya yasa dışı yöntemlerle avlanmış 683 hayvana da el konulduğu açıklandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşlarımızın yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 2016 yılı içerisinde bölge müdürlüğümüzce başta öğrenciler olmak üzere; avcılar, yaban hayatı konusunda aktif olarak çalışan STK temsilcileri ve üyeleri, kolluk kuvvetleri (jandarma, polis) ve halkın tüm kesimleri ile toplantılar yapılmıştır. Sürdürülebilir yaban hayatı ve bilinçli avcılık yapılması amacıyla 2016 yılında 86 avcı eğitim kursu açılmış ve 2 bin 251 kişi eğitilerek sertifikalandırılmıştır. Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan bütün birimlerde av koruma-kontrol ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yasa dışı avcılık yapanların en hızlı şekilde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüklerine bildirilmesi yaban hayatı zenginliğimizin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız yasa dışı avcılık yapanları; Manisa’da 0236 237 10 61, İzmir’de 0232 369 80 06, Aydın’da 0256 213 01 03 ve Muğla’da 0252 223 03 06 numaralı telefonlara ihbar edebilirler” ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: kaçak avcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!