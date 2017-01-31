Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü 2016 yılında yaban hayatını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlediği denetimlerin rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada yasa dışı av yapan 750 kişiye 725 bin 535 TL idari para cezası, yaban hayatına ve ekosisteme verilen zarar nedeniyle 151 kişiye 272 bin 850 TL tazminat olmak üzere toplam 988 bin 385 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

2016 yılında kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 208 av tüfeği olmak üzere, toplam 431 kaçak av aracına el konulduğu belirtilen açıklamada, el konulan kaçak av araçları arasında ses sistemi, akü, projektör, kafes ve ağların yer aldığı bildirildi.

683 hayvana el konuldu

Yapılan denetimlerde yasalara aykırı şekilde doğadan toplanmış veya yasa dışı yöntemlerle avlanmış 683 hayvana da el konulduğu açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşlarımızın yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 2016 yılı içerisinde bölge müdürlüğümüzce başta öğrenciler olmak üzere; avcılar, yaban hayatı konusunda aktif olarak çalışan STK temsilcileri ve üyeleri, kolluk kuvvetleri (jandarma, polis) ve halkın tüm kesimleri ile toplantılar yapılmıştır. Sürdürülebilir yaban hayatı ve bilinçli avcılık yapılması amacıyla 2016 yılında 86 avcı eğitim kursu açılmış ve 2 bin 251 kişi eğitilerek sertifikalandırılmıştır. Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan bütün birimlerde av koruma-kontrol ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yasa dışı avcılık yapanların en hızlı şekilde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüklerine bildirilmesi yaban hayatı zenginliğimizin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız yasa dışı avcılık yapanları; Manisa’da 0236 237 10 61, İzmir’de 0232 369 80 06, Aydın’da 0256 213 01 03 ve Muğla’da 0252 223 03 06 numaralı telefonlara ihbar edebilirler” ifadelerine yer verildi.