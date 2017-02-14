Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yaban hayatı ve doğa koruma kontrollerine devam ediyor. İlçe genelinde 2016 yılında 110 kontrol yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yaban hayatına yönelik kaçak avlanmalara geçit vermedi. Yıl içinde yapılan kontrollerde yakalanan 29 kaçak avcıya toplam 28 bin 26 TL ceza yazıldı. Bilinçli avcılığı teşvik etmek ve yaban hayatını korumak amacıyla Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Şubat ayı içinde ilçede 25 kişiye avcılık kursu verilecek.