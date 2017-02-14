Diğer
Kategoriler

Kaçak avcılara ceza yağdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2016 yılında 29 avcıya 28 bin 261 TL ceza yazıldı.


14 Şubat 2017 11:06

Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yaban hayatı ve doğa koruma kontrollerine devam ediyor. İlçe genelinde 2016 yılında 110 kontrol yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yaban hayatına yönelik kaçak avlanmalara geçit vermedi. Yıl içinde yapılan kontrollerde yakalanan 29 kaçak avcıya toplam 28 bin 26 TL ceza yazıldı. Bilinçli avcılığı teşvik etmek ve yaban hayatını korumak amacıyla Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Şubat ayı içinde ilçede 25 kişiye avcılık kursu verilecek.

Etiketler: avcı, kaçak avcılar, kastamonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!