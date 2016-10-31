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Kaçak avcılardan vicdansız avlanma yöntemi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kaçak kuş avcılığı yapan avcıların kullandığı yöntem vicdansızlığı gözler önüne serdi.


31 Ekim 2016 15:26

Şahin avcılığı ihbarı üzerine Sağlıklı Mahallesi kırsalına giden Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı, Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Suriye uyruklu 2 kişiyi, kurdukları düzeneklerle ve tuzaklarla suçüstü yakaladılar.

Karşılaştıkları düzenekler ve kuşlara acımasızca uygulanan yöntemler karşısında şaşkına uğradıklarını belirten Başkan Dokucu, "Daha önce de bölgemizde bu tür düzeneklerle karşılaştık. Elimizden geldiğince her ihbarı değerlendirmeye ve güvenlik birimlerimizle beraber müdahale etmeye çalışıyoruz. Saka kuşu avcılarının da ağlarla yaptıkları düzenekleri daha önceden yaptığımız uygulamalarda basın yoluyla bilgilendirmede bulunmuştuk. Ama şahsım olarak ben ilk defa bu kadar acımasızca, vicdansızca bir düzenek görmedim duymadım. Evcil güvercinin gözleri tutkal sürülerek bantlanıyor. Vücuduna ise kalın tellerle gövdesine tutturulan ve etrafına gelecek kuşun takılacağı bir düzenek bağlanıyor. Aynı düzenekten doğangiller familyasından olan kerkenez kuşuna da yapılıyor. Fakat kerkenez kuşunda vicdanları sızlatacak bir göz kapağı dikimi yapıyorlar. Araziye aralarında 10-15 metre mesafe olacak şekilde konuşlandırıp beklemeye başlıyorlar" dedi. 

Jandarma ekiplerinin kimlik tespitinin ardından şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı kapsamında idari işlem yapıldığını kaydeden Dokucu, “Kuşları tedavilerini yaptırmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesindeki veteriner arkadaşlarımıza götürdük. Burada kuşlara 1 saat süren bir operasyonla gözlerindeki bantlar ve dikişler alındı ve ilaç tedavisine başlandı. Şu an için kuşlarımız veterinerlerimizin kontrolünde tedavileri devam ediyor. Tedavilerinin ardından 2 kuşumuzu da doğaya salacağız. Veterinerlerimiz Altay Atlı ve Fırat Kabayel’e kuşlarımızın tedavilerinde gösterdikleri gayret için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür kaçak avlananları gördüklerinde ihbarda bulunmalarıdır. Böylece bu olayların önüne geçebiliriz” diye konuştu. 

Ersoy Yalçın
MERSİN

Etiketler: kaçak avcılar


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