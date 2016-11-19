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Kaçak avcıların, kafesleri yakılarak imha edildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan avcılardan ele geçirilen 145 adet kafes yakılarak imha edildi.

Kaçak avcıların, kafesleri yakılarak imha edildi

19 Kasım 2016 09:31

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol ekipleri, yıl boyunca yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan 145 adet avlanmada kullanılması yasak olan kafese el koydu. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ile tuzak ve cansız maketler yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi. Kaçak olarak avlananlarda 145 adet kafes ele geçirildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Çelik, “Oluşturulan komisyonla avlanmada yasak olan kafes ve avlanmaya aracı malzemeler imha edilmiştir” dedi. Çelik, yasaklanan araç ve gereçlerle av yapan avcılarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, kaçak avlanma


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