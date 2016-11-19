Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol ekipleri, yıl boyunca yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan 145 adet avlanmada kullanılması yasak olan kafese el koydu. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ile tuzak ve cansız maketler yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi. Kaçak olarak avlananlarda 145 adet kafes ele geçirildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Çelik, “Oluşturulan komisyonla avlanmada yasak olan kafes ve avlanmaya aracı malzemeler imha edilmiştir” dedi. Çelik, yasaklanan araç ve gereçlerle av yapan avcılarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Halil İbrahim Varlı